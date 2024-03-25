У Харкові розповіли, коли зможуть відновити розбиту московитами ТЕЦ-5

https://racurs.ua/ua/n193702-u-harkovi-rozpovily-koly-zmojut-vidnovyty-rozbytu-moskovytamy-tec-5.html

Ракурс

На відновлення харківської ТЕЦ-5 знадобиться не один рік. Ця ТЕЦ втратила основні потужності генерування теплової та електричної енергії для Харкова. Живлення міста відбувається з інших регіонів.

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За словами директора ТЕЦ-5 Олександра Мінковича, відновлення централі передбачає виготовлення ексклюзивного обладнання енергоблоків, зокрема, турбін, генераторів:

У разі повноцінного фінансування робіт, допомоги з виробництвом і постачанням устаткування, процес реконструкції триватиме не один рік.

У Харкові станом на 15.00 25 березня не було світла у 215,8 тис. споживачів, повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики. За даними міської ради, на цей час змогли заживити майже 80% споживачів.

У міській раді кажуть, що графіки планових відключень поки залишатимуться без змін. Якщо світла немає не за графіком, це означає, що це не планове, а аварійне відключення.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що компанія ДТЕК втратила майже половину свої генеруючих потужностей внаслідок останніх масованих обстрілів енергетичної системи України.

Руйнування енергооб'єктів настільки масштабні, що оцінюються у мільярди гривень і самотужки українські енергокомпанії не зможуть відновитися, повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у Харкові достроково завершать опалювальний сезон на тлі масованих ракетних атак росії. Дані заходи передбачають зниження навантаження на суттєво пошкоджену енергетичну інфраструктуру міста.