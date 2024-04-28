Партизаны проникли на одну из крупнейших нефтебаз в Крыму. Фото: Атеш

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Ракурс

Українські партизани змогли проникнути на одну з найбільших та найбільш захищених нафтобаз в окупованому Криму.

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Упродовж кількох місяців вони проводили розвідку нафтобази у Джанкої, яку ворог ретельно охороняє. Представники руху опору змогли виявити шляхи логістики й техніку, яку використовують загарбники для перевезення нафтопродуктів. Про це партизанський рух «Атеш» 28 квітня повідомив у Telegram.

За інформацією партизанів, територія нафтобази огороджена, її постійно патрулюють і по всьому периметру розташовані десятки камер. Росіяни встановили відеонагляд як на видних місцях, так і в точках для прихованої відеофіксації. Це може свідчити про те, що для ворога це важливий об'єкт.

В «Атеш» зазначили, що всю інформацію вже передали Силам оборони України.

Нагадаємо, партизанський рух «АТЕШ» виявили склад зброї та боєприпасів російських загарбників, який росіяни облаштували у підвалі школи в окупованій Новоолексіївці Херсонській області.