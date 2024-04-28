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Ракурс
Повреждения в Херсонской области. Фото: Нацполиция

Российский дрон ударил по авто на Херсонщине, пострадали гражданские

28 апр 2024, 15:49
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Російські окупанти знову завдали ударів по Херсонській області.


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Зокрема, в Козацькому ворожі оператори БпЛА спрямували FPV-дрон на цивільний легковий автомобіль. Постраждали троє чоловіків віком 40, 47 та 53 років. Медики діагностували у них мінно-вибухові травми та вогнепальні уламкові поранення. Про це 28 квітня повідомила Національна поліція України.

Також загарбники з артилерії обстріляли Станіслав. Внаслідок цього був пошкоджений приватний будинок, поранення отримала 21-річна цивільна. Медичну допомогу їй надали на місці.

Пошкодження на Херсонщині. Фото: Нацполіція

Пошкодження на Херсонщині. Фото: Нацполіція

Пошкодження на Херсонщині. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у ніч на 28 квітня у Миколаєві у російські дрони пошкодили два готелі, автомобілі та об'єкт теплогенеруючої інфраструктури. Один із пошкоджених готелів лише нещодавно відновив свою роботу після того, як росіяни його атакували у 2022 році.

Источник: Ракурс


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