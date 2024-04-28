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ВСУ отошли из трех населенных пунктов Донецкой области. Фото:

Украинские военные отошли из трех населенных пунктов в Донецкой области — Сырский

28 апр 2024, 17:49
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ЗСУ відійшли від трьох населених пунктів у Донецькій області.


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Підрозділи української армії відійшли західніше населених пунктів Бердичі, Семенівка та Новомихайлівка в Донецькій області. Це було зроблено для збереження життів особового складу. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив у Telegram.

Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя та здоров’я наших захисників, перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки, — йдеться у повідомленні.

За словами головкома, росіяни досягли певних тактичних успіхів на цих напрямках, але оперативної переваги отримати не змогли.

Також Сирський наголосив, що українські війська завдають ворогу максимальних втрат, як в особовому складі, так і у військовій техніці. Командування переміщує на цих напрямках бригади, які відновили боєздатність. Вони замінюють підрозділи, що зазнали втрат.

Війна в Україні. Карта: DeepState

Раніше повідомлялося, що аналітики проекту Deep State про окупацію російською армією Бердичів поблизу Авдіївки на Донеччині. Загарбники вивісили прапор на західних околицях цього населеного пункту.

Источник: Ракурс


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