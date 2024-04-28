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Армія рф окупувала Бердичі та просунулися у Кислівці
Армія рф окупувала Бердичі поблизу Авдіївки, — DeepStatehttps://racurs.ua/ua/n194788-armiya-rf-okupuvala-berdychi-poblyzu-avdiyivky-deepstate.htmlРакурс
Аналітики проєкту Deep State пишуть, що російські військові вивісили прапор на західних околицях населеного пункту.
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Утримувати лінію зіткнення в нинішньому вигляді неможливо, тому відхід з північних околиць села є вимушеною мірою. Але найголовніше — це збереження особового складу, — повідомляють в DeepState.
Офіційно Україна ситуацію навколо Бердичів не коментувала. Редакція Радіо Свобода наразі не має можливості перевірити ці дані з незалежних джерел.
Тривають бої у Красногорівці та Новокалиновому. Ворог контролюють близько 80% Очеретиного, решта селища під питанням, стверджують аналітики.
У донецькій операційній зоні ситуація не покращується, повідомляє воєнкор Богдан Мирошников.
Бердичі остаточно втрачено. Погіршилася ситуація у Новокалиновому та Уманському. Ворог почав атаки у бік Новопокровського. Красногорівка просідає. Південніше Новомихайлівки окупант мав успіхи, — пише Мирошников.
Росіяни перекидають підкріплення під Очеретине, українські бригади насилу утримують оборонні позиції під безперервними обстрілами, пише Forbes
Становище виснажених українських бригад у цьому районі відчайдушне. Можна з упевненістю сказати, що українці втратять кілька сіл навколо осі Очеретине, — йдеться в матеріалі
Журналісти Forbes зазначають, що реальну небезпеку становить ситуація, за якої у ЗСУ не залишиться іншого вибору, окрім як скоротити втрати, відступити на кілька кілометрів на захід і знову закріпитися на новій оборонній лінії.
Цей відступ може призвести до здачі десятків квадратних миль території й змусити сотні мирних жителів тікати або змиритися з тим, що вони житимуть в умовах жорстокої окупації. Гірше того, відступ — якщо його буде виконано погано — надасть росіянам можливість подвоїти локальні атаки і домогтися другого, третього або четвертого прориву, який, подібно до ланцюгової реакції, може спровокувати більш масштабний український колапс, — ідеться у статті.
Російські окупанти налічують понад 10 000 військовослужбовців, яким протистоять лише 3 000 українців.