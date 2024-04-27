Три російські безпілотники знищили на півдні України, інфографіка: Командування Повітряних сил ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n194787-try-rozviduvalni-ta-odyn-udarnyy-bpla-znyschyly-syly-ppo-na-pivdni-ukrayiny-infografika.html

Ракурс

На Одещині та Херсонщині сьогодні, 27 квітня, впродовж дня знищено три розвідувальні та один ударний російський безпілотник.

.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Знищено: