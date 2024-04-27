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Три російські безпілотники знищили на півдні України, інфографіка: Командування Повітряних сил ЗСУ

Три розвідувальні та один ударний БПЛА знищили сили ППО на півдні України (ІНФОГРАФІКА)

27 кві 2024, 21:53
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На Одещині та Херсонщині сьогодні, 27 квітня, впродовж дня знищено три розвідувальні та один ударний російський безпілотник.


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Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Знищено:

  • на Одещині — ударний «Ланцет», розвідувальні «Орлан-10» та «ZALA»;
  • на Херсонщині — «Орлан-10».

Джерело: Ракурс


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