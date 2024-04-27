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Три российских беспилотника уничтожили на юге Украины, инфографика: Командование Воздушных сил ВСУ

Три разведывательных и один ударный БПЛА уничтожили силы ПВО на юге Украины (ИНФОГРАФИКА)

27 апр 2024, 21:53
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На Одещині та Херсонщині сьогодні, 27 квітня, впродовж дня знищено три розвідувальні та один ударний російський безпілотник.


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Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Знищено:

  • на Одещині — ударний «Ланцет», розвідувальні «Орлан-10» та «ZALA»;
  • на Херсонщині — «Орлан-10».

Источник: Ракурс


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