Три российских беспилотника уничтожили на юге Украины, инфографика: Командование Воздушных сил ВСУ

https://racurs.ua/n194787-tri-razvedyvatelnyh-i-odin-udarnyy-bpla-unichtojili-sily-pvo-na-uge-ukrainy-infografika.html

Ракурс

На Одещині та Херсонщині сьогодні, 27 квітня, впродовж дня знищено три розвідувальні та один ударний російський безпілотник.

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Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Знищено: