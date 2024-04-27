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Три российских беспилотника уничтожили на юге Украины, инфографика: Командование Воздушных сил ВСУ
Три разведывательных и один ударный БПЛА уничтожили силы ПВО на юге Украины (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n194787-tri-razvedyvatelnyh-i-odin-udarnyy-bpla-unichtojili-sily-pvo-na-uge-ukrainy-infografika.htmlРакурс
На Одещині та Херсонщині сьогодні, 27 квітня, впродовж дня знищено три розвідувальні та один ударний російський безпілотник.
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Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Знищено:
- на Одещині — ударний «Ланцет», розвідувальні «Орлан-10» та «ZALA»;
- на Херсонщині — «Орлан-10».