ЗСУ відійшли з трьох населених пунктів Донецької області. Фото:

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ЗСУ відійшли від трьох населених пунктів у Донецькій області.

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Підрозділи української армії відійшли західніше населених пунктів Бердичі, Семенівка та Новомихайлівка в Донецькій області. Це було зроблено для збереження життів особового складу. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив у Telegram.

Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя та здоров’я наших захисників, перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки, — йдеться у повідомленні.

За словами головкома, росіяни досягли певних тактичних успіхів на цих напрямках, але оперативної переваги отримати не змогли.

Також Сирський наголосив, що українські війська завдають ворогу максимальних втрат, як в особовому складі, так і у військовій техніці. Командування переміщує на цих напрямках бригади, які відновили боєздатність. Вони замінюють підрозділи, що зазнали втрат.

Раніше повідомлялося, що аналітики проекту Deep State про окупацію російською армією Бердичів поблизу Авдіївки на Донеччині. Загарбники вивісили прапор на західних околицях цього населеного пункту.