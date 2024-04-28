Українці утворили меморіал на місці трагедії. Фото: Андрій Цаплієнко у Телеграм

https://racurs.ua/ua/n194808-vbyti-rosiyanynom-dvoie-ukrayinciv-u-nimechchyni-buly-viyskovymy-nardep.html

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Вбиті у Німеччині українці були військовослужбовцями.

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Вони проходили реабілітацію в місцевій клініці. Підозрюваного у вбивстві вже затримали, однак поліція досі проводить допити можливих свідків. Про це народний депутат Олексій Гончаренко 28 квітня повідомив у Telegram.

Журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram поінформував, що місцеві німецькі джерела теж пишуть про те, що вбиті були військовими, які перебували на лікування. На місці трагедії українці утворили меморіал зі свічками, квітами та портретами загиблих.

Зазначається, що вбивцею виявився місцевий прибічник російських окупантів, який відкрито підтримував російську агресію і носив нашивки з Z-символікою.

Нагадаємо, у німецькому місті Мурнау округу Баварія вбили двох громадян України. Їх зарізали — 36-річний чоловік помер на місці від отриманих важких травм, інший 23-річний українець помер у лікарні.

У скоєнні злочину підозрюють 57-річного росіянина, який мешкає неподалік торгового центру, де й сталося подвійне вбивство.