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Ракурс
Двох українців убили в Німеччині - підозрюють росіянина

Двох українців убили в Німеччині — підозрюють росіянина

28 кві 2024, 08:58
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У Німеччині вбили двох українців. У скоєнні злочину підозрюють росіянина — поліція округу Баварія.


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Інцидент стався у торговому центрі міста Мурнау. Там правоохоронці виявили двох чоловіків з ножовими пораненнями. За даними поліцейських, 36-річний чоловік помер на місці від отриманих важких травм, другий чоловік 23 років помер у лікарні, повідомляє DW.

Обидва мешкали в районі Гарміш-Партенкірхен.

Підозрюваного у вбивстві затримали того ж вечора за місцем його проживання неподалік торгового центру. Ним виявився 57-річний громадянин росії.

Кримінальна поліція почала розслідувати подвійне вбивство. 28 квітня росіянину оберуть запобіжний захід. Прокуратура просить про взяття під варту.

Наразі правоохоронці зʼясовують обставини події, передумови та мотиви підозрюваного.

Джерело: Ракурс


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