Двох українців убили в Німеччині - підозрюють росіянина

https://racurs.ua/ua/n194790-dvoh-ukrayinciv-ubyly-v-nimechchyni-pidozruut-rosiyanyna.html

Ракурс

У Німеччині вбили двох українців. У скоєнні злочину підозрюють росіянина — поліція округу Баварія.

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Інцидент стався у торговому центрі міста Мурнау. Там правоохоронці виявили двох чоловіків з ножовими пораненнями. За даними поліцейських, 36-річний чоловік помер на місці від отриманих важких травм, другий чоловік 23 років помер у лікарні, повідомляє DW.

Обидва мешкали в районі Гарміш-Партенкірхен.

Підозрюваного у вбивстві затримали того ж вечора за місцем його проживання неподалік торгового центру. Ним виявився 57-річний громадянин росії.

Кримінальна поліція почала розслідувати подвійне вбивство. 28 квітня росіянину оберуть запобіжний захід. Прокуратура просить про взяття під варту.

Наразі правоохоронці зʼясовують обставини події, передумови та мотиви підозрюваного.