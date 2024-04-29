Оператори ССО спалили склад боєкомплекту та знищили військових ворога на Південному напрямку.

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Відповідне відео сьогодні, 29 квітня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сил спецоперацій.

Оператори 73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого під час розвідувальних дій на Південному напрямку виявили місце дислокації військовослужбовців противника та ворожий склад боєкомплекту, — вказано в описі відео.