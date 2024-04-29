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Ракурс
Уничтожение российского склада, скриншот видео

ССО сожгли склад боекомплекта рашистов на Южном направлении (ВИДЕО)

29 апр 2024, 10:37
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Оператори ССО спалили склад боєкомплекту та знищили військових ворога на Південному напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 29 квітня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сил спецоперацій.

Оператори 73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого під час розвідувальних дій на Південному напрямку виявили місце дислокації військовослужбовців противника та ворожий склад боєкомплекту, — вказано в описі відео.

По виявлених цілях оператори завдали вогневих уражень:

  • FPV-дронами;
  • дронами з системою скиду;
  • 122-мм гаубицею Д-30.

Внаслідок влучної роботи ССО знищено:

  • капоніри з боєкомплектом;
  • трьох військовослужбовців противника (ще п’ятеро отримали поранення);
  • місця розташування особового складу ворога.

Источник: Ракурс


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