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Знищення російського складу, скріншот відео
ССО спалили склад боєкомплекту рашистів на Південному напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194822-sso-spalyly-sklad-boiekomplektu-rashystiv-na-pivdennomu-napryamku-video.htmlРакурс
Оператори ССО спалили склад боєкомплекту та знищили військових ворога на Південному напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 29 квітня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сил спецоперацій.
Оператори 73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого під час розвідувальних дій на Південному напрямку виявили місце дислокації військовослужбовців противника та ворожий склад боєкомплекту, — вказано в описі відео.
По виявлених цілях оператори завдали вогневих уражень:
- FPV-дронами;
- дронами з системою скиду;
- 122-мм гаубицею Д-30.
Внаслідок влучної роботи ССО знищено:
- капоніри з боєкомплектом;
- трьох військовослужбовців противника (ще п’ятеро отримали поранення);
- місця розташування особового складу ворога.