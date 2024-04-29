Российская семья шпионов координировала серию взрывов и отравлений в Европе

https://racurs.ua/n194837-rossiyskaya-semya-shpionov-koordinirovala-seriu-vzryvov-i-otravleniy-v-evrope.html

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Російська сім’я шпигунів координувала серію вибухів та отруєнь у Європі. Подружжя отримало чеські паспорти під виглядом політичних емігрантів і навіть придбало віллу для вбивць із ГРУ.

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The Insider опублікувало розслідування про Ніколая і Єлєну Шапошнікових, які зіграли не останню роль у російських диверсіях.

Історія пари в Чехії почалася з того, що вони фальсифікували свої дані для отримання громадянства. Наприклад, Ніколай приховав службу в Афганістані, а Єлєна збрехала, що здала свій український паспорт (так, вона киянка).

У 2000-х Шапошніков почав працювати в компанії Imex, яка займалася торгівлею зброї (шукав клієнтів). У рамках цієї роботи він дізнавався інформацію про збройові угоди — а дружина передавала ці дані голові підрозділу 29115 ГРУ генералу Авер’янову.

Якщо поставки шкодили росії — проводилися диверсії. Наприклад, так було підірвано склад боєприпасів у Чехії в 2014 році, щоб зірвати поставки в Україну та Сирію. Подружжя змогло організувати доступ шпигунам до локації. 29 квітня Чехія підтвердила, що за цим стоять спецслужби рф. Отруєння болгарського торговця зброєю Омеляна Гебрева теж не минулося без допомоги Шапошнікових.

У пари була гігантська вілла в Греції, де гостювали члени того ж підрозділу 29155 ГРУ. Низка візитів туди збігалася з місіями російських спецслужб у регіоні.

Чеські правоохоронці зацікавилися подружжям, але Шапошнікови все скидали на «політичне переслідування». Ніколай в очікуванні арешту почав пиячити, а в лютому помер. Єлєна зараз у Греції на свободі. Видання пише, що її паспорт має номери, зарезервовані для ГРУшників.