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Ракурс
Кредит на Б/У авто: за и против

Кредит на Б/У авто: за и против

29 апр 2024, 18:36
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Многие предпочитают выбрать подержанный автомобиль надежного производителя, чем покупать за аналогичную сумму новую машину сомнительного бренда. Однако стоимость б/у автомобилей может «кусаться», поэтому часто на авто берут кредит. Финансовые учреждения предлагают разные условия.


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Например, Idea Bank предоставляет кредит на авто б/у на сумму до 500 000 гривен, подробнее об условиях можно узнать тут.

Преимущества кредита на Б/У автомобиль

Кредиты давно вошли в жизнь человека. Заем давно не считается чем-то унизительным, наоборот он помогает получить необходимые товары и услуги, не теряя сразу крупную сумму. К преимуществам кредита на автомобиль с пробегом можно отнести:

  • уменьшение процентной ставки по кредиту — при предъявлении техпаспорта на машину спустя 3 и 6 месяцев с момента подписания договора, действующая годовая ставка снижается;
  • долгий срок — Idea Bank предлагает займы вплоть до 60 месяцев;
  • минимальный пакет документов — все, что необходимо для подписания договора и получения денег — паспорт и идентификационный код;
  • быстрое рассмотрение — подать заявку можно онлайн всего за несколько минут, она сразу же обрабатывается, после чего клиент получает уведомление на указанный номер мобильного;
  • получение денег сразу — после подтверждения заявки можно сразу отправляться в ближайшее отделение банка для подписания бумаг и вручения средств.

Алгоритм оформления кредита на авто с пробегом

К выбору и покупке автомобиля нужно подходить серьезно. Это касается как нового транспортного средства, так и б/у. Поэтому первый шаг при оформлении кредита — изучить доступные варианты и выбрать оптимальную машину. Обратить внимание стоит на:

  • бюджет;
  • состояние — пробег, внешний вид, ходовую, двигатель и т.д.
  • историю авто — наличие замененных деталей, сведения о ДПТ, предыдущих владельцах.

Проведите тест драйв. Только за рулем можно убедиться, что это действительно «то, то нужно».

Когда машина выбрана, процесс получения средств в кредит выглядит так:

  1. Ознакомление с условиями кредитования на сайте Idea Bank.
  2. Подача заявки онлайн.
  3. Получение решения в течение пары минут.
  4. Визит в отделение для подписания договора.

Чтобы узнать подробнее об условиях кредитования, обращайтесь за бесплатной консультацией к специалистам Idea Bank. Оформить займ на автомобиль с пробегом может лицо, достигшее 21 года. Максимальный возраст составляет 70 лет на момент окончания договора.

Оформлять кредит на б/у автомобиль или нет — зависит только от клиента. Мы рекомендуем оценить свои финансовые возможности, взвесить все преимущества и риски, сопряженные с покупкой машины с пробегом и сделать правильный выбор.

Источник: Ракурс


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