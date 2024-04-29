В одной из бригад ВСУ подтвердили гибель их бойца во время реабилитации в Германии

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Ракурс

Одним із вбитих росіянином українських військових у Німеччині є боєць 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ України. Про це 29 квітня повідомила прес-служба бригади.

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У 2023-му році військовослужбовець 122-го аеромобільного батальйону був поранений в боях за Білогорівку, після чого проходив лікування та реабілітацію у Німеччині.

27 квітня десантник помер від ножових поранень.

З етичних міркувань ми не повідомляємо його імені. Командування приносить щирі співчуття родичам та друзям загиблого військовослужбовця, — розповіли у бригаді.

Виявилося, що вбиті були українськими військовослужбовцями, які проходили реабілітацію в місцевій клініці. Хлопці мали серйозні поранення кінцівок і не могли повноцінно захищатися.

Нагадаємо, у федеральній землі Баварія 27 квітня сталося убивство. Вбили двох українців, у скоєнні злочину підозрюють росіянина. Інцидент стався у торговому центрі міста Мурнау. Там правоохоронці виявили двох чоловіків з ножовими пораненнями. За даними поліцейських, 36-річний чоловік помер на місці від отриманих важких травм, другий чоловік 23 років помер у лікарні.

Підозрюваного у вбивстві затримали того ж вечора за місцем його проживання неподалік торгового центру. Ним виявився 57-річний громадянин росії.

Він є прихильником путіна і активним поширювачем російської пропаганди, — сказав «24 каналу» директор Ініціативи Центр європейській стійкості в Берліні Сергій Сумленний.

За словами Сумленного, поліція округу Баварія не надто активно ділиться подробицями інциденту та інформацією про підозрюваного. Проте активістам вдалося дізнатися, що затриманий росіянин відкрито підтримує війну рф проти України і бере участь в акціях прокремлівських провокаторів у Німеччині.