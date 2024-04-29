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Ракурс
Германия передала очередной пакет военной помощи Украине

Германия передала очередной пакет военной помощи Украине

29 апр 2024, 20:28
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Німеччина передала черговий пакет військової допомоги Україні.


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Пакет включає БМП, боєприпаси для різних систем, радари, боєприпаси до IRIS-T і 10 БМП Marder.

Також ЗСУ отримали від Німеччини зенітний ракетний комплекс SKYNEX із боєприпасами, майже 30 тисяч боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard, невказану кількість ракет для системи ППО IRIS-T SLM, радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D.

У переліку також повідомляється про передання мостоукладального танка Beaver із запчастинами, броньованої інженерної машини DACHS, 9 мінних плугів, системи самозахисту для гелікоптерів AMPS, 60 підвісних моторів, 600 світлодіодних ламп і 6 тягачів для перевезення танків М1070.

Увесь список переданої техніки та амуніції такий:

  • ЗРК Skynex.
  • 10 БМП Marder 1A3.
  • мостоукладальний танк Biber.
  • шість танкових тягачів М1070.
  • інженерна машина Pionierpanzer 2A1 Dachs AEV.
  • 3 тис. гранатометів RGW90 MATADOR.
  • радар TRML-4D.
  • ракети IRIS-T SL.
  • майже 30 тисяч 35-мм снарядів APDS-T для ЗСУ Gepard.
  • боєприпаси до танків «Леопард-2».
  • 18 тис. 40-мм пострілів до автоматичних гранатометів.
  • 120-мм мінометні снаряди.
  • 7,5 тис. 155-мм снарядів.
  • бортова система протиракетного захисту AMPS для гелікоптерів.
  • 60 моторів для човнів.

Готується до передачі раніше анонсована система Patriot.

Источник: Ракурс


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