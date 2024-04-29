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Германия передала очередной пакет военной помощи Украине
Германия передала очередной пакет военной помощи Украинеhttps://racurs.ua/n194846-germaniya-peredala-ocherednoy-paket-voennoy-pomoschi-ukraine.htmlРакурс
Німеччина передала черговий пакет військової допомоги Україні.
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Пакет включає БМП, боєприпаси для різних систем, радари, боєприпаси до IRIS-T і 10 БМП Marder.
Також ЗСУ отримали від Німеччини зенітний ракетний комплекс SKYNEX із боєприпасами, майже 30 тисяч боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard, невказану кількість ракет для системи ППО IRIS-T SLM, радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D.
У переліку також повідомляється про передання мостоукладального танка Beaver із запчастинами, броньованої інженерної машини DACHS, 9 мінних плугів, системи самозахисту для гелікоптерів AMPS, 60 підвісних моторів, 600 світлодіодних ламп і 6 тягачів для перевезення танків М1070.
Увесь список переданої техніки та амуніції такий:
- ЗРК Skynex.
- 10 БМП Marder 1A3.
- мостоукладальний танк Biber.
- шість танкових тягачів М1070.
- інженерна машина Pionierpanzer 2A1 Dachs AEV.
- 3 тис. гранатометів RGW90 MATADOR.
- радар TRML-4D.
- ракети IRIS-T SL.
- майже 30 тисяч 35-мм снарядів APDS-T для ЗСУ Gepard.
- боєприпаси до танків «Леопард-2».
- 18 тис. 40-мм пострілів до автоматичних гранатометів.
- 120-мм мінометні снаряди.
- 7,5 тис. 155-мм снарядів.
- бортова система протиракетного захисту AMPS для гелікоптерів.
- 60 моторів для човнів.
Готується до передачі раніше анонсована система Patriot.