Германия передала очередной пакет военной помощи Украине

https://racurs.ua/n194846-germaniya-peredala-ocherednoy-paket-voennoy-pomoschi-ukraine.html

Ракурс

Німеччина передала черговий пакет військової допомоги Україні.

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Пакет включає БМП, боєприпаси для різних систем, радари, боєприпаси до IRIS-T і 10 БМП Marder.

Також ЗСУ отримали від Німеччини зенітний ракетний комплекс SKYNEX із боєприпасами, майже 30 тисяч боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard, невказану кількість ракет для системи ППО IRIS-T SLM, радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D.

У переліку також повідомляється про передання мостоукладального танка Beaver із запчастинами, броньованої інженерної машини DACHS, 9 мінних плугів, системи самозахисту для гелікоптерів AMPS, 60 підвісних моторів, 600 світлодіодних ламп і 6 тягачів для перевезення танків М1070.

Увесь список переданої техніки та амуніції такий:

ЗРК Skynex.

10 БМП Marder 1A3.

мостоукладальний танк Biber.

шість танкових тягачів М1070.

інженерна машина Pionierpanzer 2A1 Dachs AEV.

3 тис. гранатометів RGW90 MATADOR.

радар TRML-4D.

ракети IRIS-T SL.

майже 30 тисяч 35-мм снарядів APDS-T для ЗСУ Gepard.

боєприпаси до танків «Леопард-2».

18 тис. 40-мм пострілів до автоматичних гранатометів.

120-мм мінометні снаряди.

7,5 тис. 155-мм снарядів.

бортова система протиракетного захисту AMPS для гелікоптерів.

60 моторів для човнів.

Готується до передачі раніше анонсована система Patriot.