98-летняя украинка прошла 10 км, чтобы избежать оккупации

https://racurs.ua/n194850-98-letnyaya-ukrainka-proshla-10-km-chtoby-izbejat-okkupacii-foto.html

Ракурс

Лідія Степанівна з Очеретиного на Донеччині пройшла близько 10 км під обстрілами, щоб вийти з окупації. Про це розповіла поліція Донецької області.

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98-річна бабуся йшла через лінію фронту весь день без їжі та води, кілька разів падала, підіймалась і знову йшла.

Як похитнуло мене і кинуло в траву. Заснула. А тоді знову пішла. Знову впала, а тоді встала. Думала, йтиму потихеньку, — згадує жінка свою довгу дорогу в інтерв’ю, відео якого опублікувала поліція.

Йти їй допомагали два кийки.

Надвечір втомлену жінку на дорозі побачили військові та передали групі поліції «Білий ангел», яка проводить евакуацію цивільних осіб з прифронтових територій. Поліція не повідомляє, де саме це сталося, але жінці вдалося дістатися контрольованої Україною території.

Поліцейські відвезли бабусю до притулку, де її погодували. Там вона зможе перепочити та пробути деякий час.

Поліцейські виявили родичів жінки. Незрозуміло, що сталося, і як вони загубилися. За її словами, були обстріли, і невістка із сином вирішили втекти. Але схоже, що вони з Лідією Степанівною пішли різними дорогами.

Будинок Лідії Степанівни, який вона збудувала сама, зруйнували російські обстріли.

Там усе догори дригом. Там страшно, що діється… Прокинулася, а вони стріляють. Страшно, — каже бабуся про свій будинок в Очеретиному.

Після такої подорожі Лідія Степанівна, здається, дуже довго не могла прийти до тями. Вона із жахом розповідає про все пережите.

Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилася без нічого. Будинки горять, дерева вирвало з корінням, — каже вона.

За жінкою обіцяла приїхати онука.