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Оператор 47 бригады завел FPV-дрон в окно убежища трех россиян

Оператор 47 бригады завел FPV-дрон в окно убежища трех россиян (ВИДЕО)

30 апр 2024, 19:22
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47 ОМБр продовжує тримати визначені рубежі під Авдіївкою, не даючи ворогу шансів просунутися далі. Важка бронетехніка допомагає також стабілізувати обстановку в зоні відповідальності суміжників.


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Про це повідомила прес-служба бригади.

Ворог активно залучає піхотні штурми за підтримки артилерії та FPV-дронів. Частіше почали застосовувати й ударні «Ланцети». Окрім ворожої бронетехніки на полі бою можна бачити й самогубців на мотоциклах.

Ситуація дійсно загострилася. Противник залучив чотири бригади рф. 47 ОМБр тим часом робить все, аби помножити їх боєздатність на нуль. Один із прикладів — на цьому відео. Працює батальйон безпілотних систем, — повідомили у бригаді й опублікували відео знищення кількох окупантів.

Источник: Ракурс


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