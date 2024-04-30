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Оператор 47 бригади завів FPV-дрон у вікно сховку трьох росіян

Оператор 47 бригади завів FPV-дрон у вікно сховку трьох росіян (ВІДЕО)

30 кві 2024, 19:22
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47 ОМБр продовжує тримати визначені рубежі під Авдіївкою, не даючи ворогу шансів просунутися далі. Важка бронетехніка допомагає також стабілізувати обстановку в зоні відповідальності суміжників.


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Про це повідомила прес-служба бригади.

Ворог активно залучає піхотні штурми за підтримки артилерії та FPV-дронів. Частіше почали застосовувати й ударні «Ланцети». Окрім ворожої бронетехніки на полі бою можна бачити й самогубців на мотоциклах.

Ситуація дійсно загострилася. Противник залучив чотири бригади рф. 47 ОМБр тим часом робить все, аби помножити їх боєздатність на нуль. Один із прикладів — на цьому відео. Працює батальйон безпілотних систем, — повідомили у бригаді й опублікували відео знищення кількох окупантів.

Джерело: Ракурс


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