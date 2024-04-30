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Оператор 47 бригади завів FPV-дрон у вікно сховку трьох росіян
Оператор 47 бригади завів FPV-дрон у вікно сховку трьох росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194876-operator-47-brygady-zaviv-fpv-dron-u-vikno-shovku-troh-rosiyan-video.htmlРакурс
47 ОМБр продовжує тримати визначені рубежі під Авдіївкою, не даючи ворогу шансів просунутися далі. Важка бронетехніка допомагає також стабілізувати обстановку в зоні відповідальності суміжників.
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Про це повідомила прес-служба бригади.
Ворог активно залучає піхотні штурми за підтримки артилерії та FPV-дронів. Частіше почали застосовувати й ударні «Ланцети». Окрім ворожої бронетехніки на полі бою можна бачити й самогубців на мотоциклах.
Ситуація дійсно загострилася. Противник залучив чотири бригади рф. 47 ОМБр тим часом робить все, аби помножити їх боєздатність на нуль. Один із прикладів — на цьому відео. Працює батальйон безпілотних систем, — повідомили у бригаді й опублікували відео знищення кількох окупантів.