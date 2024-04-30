Оператор 47 бригади завів FPV-дрон у вікно сховку трьох росіян

https://racurs.ua/ua/n194876-operator-47-brygady-zaviv-fpv-dron-u-vikno-shovku-troh-rosiyan-video.html

Ракурс

47 ОМБр продовжує тримати визначені рубежі під Авдіївкою, не даючи ворогу шансів просунутися далі. Важка бронетехніка допомагає також стабілізувати обстановку в зоні відповідальності суміжників.

.

Про це повідомила прес-служба бригади.

Ворог активно залучає піхотні штурми за підтримки артилерії та FPV-дронів. Частіше почали застосовувати й ударні «Ланцети». Окрім ворожої бронетехніки на полі бою можна бачити й самогубців на мотоциклах.