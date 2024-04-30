В МИД Польши заверили, что "не будут защищать уклонистов из Украины"

https://racurs.ua/n194878-v-mid-polshi-zaverili-chto-ne-budut-zaschischat-uklonistov-iz-ukrainy.html

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Україна поки що не зверталася до Польщі щодо повернення українських чоловіків призовного віку. Але ми точно не захищатимемо ухилянтів.

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Про це заявив 30 квітня заступник очільника МЗС Польщі Анджей Шейна.

Він підкреслив, що коли таке звернення буде, польська сторона діятиме відповідно до польського та європейського законодавства.

Пам’ятаймо одну річ, що у частини з цих осіб, які перебувають у Польші, закінчується термін дії дозволів на проживання, тому ми можемо, наприклад, не надавати цих дозволів, — запропонував Шейна в етері TVP Info.

Водночас сьогодні польський уряд підтримав продовження тимчасового захисту для українців.

Проживання громадян України, які отримали номер PESEL UKR, у Польщі, буде легальним до 30 вересня 2025 року.

Своєю чергою міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш запропонував розв’язати питання щодо повернення чоловіків призовного віку до України на рівні ЄС.

Дуже важливо, щоб це були рішення на європейському рівні, і знаю, що розмови між Києвом і Брюсселем на цю тему тривають. Рішення на європейському рівні дають повну ефективність цих дій і в таких рішеннях ми зацікавлені, — сказав міністр.

І додав, що в разі звернення України польська сторона надасть допомогу. Про яку саме допомогу йдеться, він не уточнив.

За його словами, якщо Україна звернеться про відповідну допомогу, то Польща її надаватиме у такій мірі, в якій може.

Кілька країн вже заявили, що посприяють поверненню Україні чоловіків мобілізаційного віку, утім механізмів для цього наразі немає.