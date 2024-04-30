Израиль выводит из строя ЗРК Patriot

Ізраїль планує упродовж двох місяців відмовитися від комплексів Patriot і перейти на досконаліші засоби ППО.

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Про це повідомила 30 квітня The Times of Israel.

Ми зрозуміли, що нам потрібно рухатися вперед і вдосконалювати наші методи захисту. Інновації в системі [протиповітряної оборони] забезпечують кращу оперативну та технічну реакцію, — говорить командир одного з ізраїльських батальйонів сил ППО.

Видання зауважує, що подальша доля законсервованих батарей Patriot, які дуже потрібні Україні, наразі невідома.

У лютому ПС Ізраїлю заявили, що перебувають у процесі зняття з озброєння кількох батарей Patriot, також відомих в країні під назвою Yahalom. Особовий склад комплексів пройде перепідготовку на інші системи.

Наразі ми знаходимося в процесі скорочення [кількості] батарей, поки всі системи не будуть виведені, — заявив начальник 138-го батальйону групи протиповітряної оборони, котра має на озброєнні батарею Patriot.

Виведені з експлуатації батареї будуть замінені на більш досконалі системи протиповітряної оборони, зокрема, систему David’s Sling та широко відомий «Залізний купол» ізраїльської розробки.

У виданні наголошують, що «наразі незрозуміло, що станеться з батареями Patriot, які дуже потрібні Україні, яка прагне захистити своє небо від російських ракет».

Відомо, що на озброєнні Повітряних сил армії оборони Ізраїлю перебуває певна кількість батарей ЗРК Patriot PAC-2. Вони озброєні ракетами GEM-T та здатні перехоплювати повітряні цілі на відстані до 160 км та, обмежено мають потенціал до перехоплення балістичних цілей.

За інформацією журналістів видання The War Zone, на кінець 2023 року Ізраїль мав у своєму розпорядженні 8 батарей з невідомою кількістю пускових установок.