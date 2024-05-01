Война в Украине увеличит явку европейцев на выборах в Европарламент - опрос

https://racurs.ua/n194901-voyna-v-ukraine-uvelichit-yavku-evropeycev-na-vyborah-v-evroparlament-opros.html

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Цього року явка на виборах до Європарламенту може бути вищою за явку на виборах 2019 року. Війна в Україні змушує європейців зрозуміти важливість цих виборів.

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У середньому на 11% більше респондентів заявляють, що голосуватимуть на виборах до Європарламенту цього року (6−9 червня), згідно з квітневим опитуванням Eurobaromter, останнім перед червневими виборами.

У 2019 році 49% людей висловили готовність проголосувати на виборах, а фактична явка була ще вищою — становила 51%.

Цього року 60% людей заявляють про готовність голосувати на виборах до Європарламенту.

Найбільше зростання було зафіксовано в таких країнах, як Хорватія (+24%), Чехія (+22%), Литва (+20%), Фінляндія (+20%) та Іспанія (+19%). Особливо цікавим є зростання заявленої явки в Чехії, де виборці найменш мотивовані брати участь у європейських виборах. У 2019 році явка тут становила лише 28,72%, а проголосувати задекларували менш як 20% респондентів опитування Євробарометра. Сьогодні 38% людей заявляють про готовність голосувати на виборах до Європарламенту.

Традиційно найбільше мобілізованих виборців у Нідерландах (цього року про готовність взяти участь у виборах заявляють 72% респондентів, на 11% більше, ніж у 2019 році), Німеччині (70% у 2014 проти 57% у 2019), Ірландії (69% у 2024 році порівняно з 58% у 2019 році), Люксембурзі (68% у 2024 році порівняно з 57% у 2019 році), на Мальті (68% у 2024 році порівняно з 57% у 2019 році), в Австрії (66% у 2024 році порівняно з 55% у 2019 році) та Швеції (65% у 2024 році порівняно з 62% у 2019 році).

Угорці також масово голосують на виборах до Європарламенту — 65% людей заявляють про свій намір голосувати на цьогорічних виборах до Європарламенту. респондентів проти 50% у 2019 році (фактична явка на останніх виборах склала 43,48%).

У Польщі 63% людей висловили намір голосувати на цьогорічних виборах до Європарламенту. респондентів — на 11% більше ніж у 2019 році. Проте фактична явка на виборах до Європарламенту 2019 року виявилася нижчою за заявлену — вона склала 45,68%.

Найменш мобілізовані до голосування виборці в таких країнах, як уже згадана Чехія, а також Болгарія, Словаччина, Словенія, Литва, Франція та Естонія. Менш як 50% людей заявляють про готовність голосувати на виборах до Європарламенту.

Як бачимо, окрім Франції, ця проблема стосується переважно країн, які приєдналися до ЄС під час останньої хвилі розширення.