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Ракурс
На пограничные Сумщины усиливают особый режим, фото: «Укринформ»

В Сумской области усилен особый режим в приграничных районах

1 мая 2024, 15:58
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На території Сумської області на період до завершення дії правового режиму воєнного стану на території встановлені додаткові тимчасові обмеження особливого режиму у межах п’ятикілометрової прикордонної зони.


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Про це сьогодні, 1 травня. Повідомила прес-служба Сумської ОВА.

Наказ «Про встановлення додаткових тимчасових обмежень особливого режиму в межах п’ятикілометрової зони від державного кордону України в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Сіверськ“» підписали начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх та командир оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» генерал-майор Дмитро Красильников, — вказано в повідомленні.

Зокрема, наказом запроваджуються такі обмеження:

  • заборонено здійснювати роботи, не пов’язані з виконанням завдань під час підготовки та ведення бойових дій та охорони державного кордону, а також в інших випадках, визначених Інструкцією про тимчасові обмеження в межах п’ятикілометрової зони від державного кордону України в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Суми», затвердженої спільним наказом Сумської обладміністрації та оперативно-тактичного угруповання «Суми» від 11 серпня 2023 року;
  • затверджується порядок погодження проведення робіт на землях сільськогосподарського призначення в межах п’ятикілометрової зони поза межами населених пунктів у смузі відповідальності ОТУ «Сіверськ»;
  • забороняється сівба високорослих сільськогосподарських культур, догляд за ними та збирання врожаю на відстані 500 м навколо фортифікаційних споруд на території всієї Сумської області. За погодженням з уповноваженими особами військових частин за межами окремих елементів фортифікаційних споруд допускається сівба низькорослих культур і збирання врожаю.

Источник: Ракурс


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