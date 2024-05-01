На Сумщині посилено особливий режим у прикордонних районах

На прикордонні Сумщини посилюють особливий режим, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n194904-na-sumschyni-posyleno-osoblyvyy-rejym-u-prykordonnyh-rayonah.html

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На території Сумської області на період до завершення дії правового режиму воєнного стану на території встановлені додаткові тимчасові обмеження особливого режиму у межах п’ятикілометрової прикордонної зони.

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Про це сьогодні, 1 травня. Повідомила прес-служба Сумської ОВА.

Наказ «Про встановлення додаткових тимчасових обмежень особливого режиму в межах п’ятикілометрової зони від державного кордону України в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Сіверськ“» підписали начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх та командир оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» генерал-майор Дмитро Красильников, — вказано в повідомленні.

Зокрема, наказом запроваджуються такі обмеження: