Последствия российского обстрела Горняка, фото: Донецкая ОВА

https://racurs.ua/n194906-rashisty-obstrelyali-uraganami-gorod-gornyak-v-doneckoy-oblasti-dvoe-pogibshih-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 1 травня, по обіді обстріляли з РСЗВ «Ураган» місто Гірник на Донеччині.

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В результаті двоє людей загинули, ще шістьох поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.