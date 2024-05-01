Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского обстрела Горняка, фото: Донецкая ОВА

Рашисты обстреляли «Ураганами» город Горняк в Донецкой области — двое погибших (ФОТО)

1 мая 2024, 16:57
999

Російські загарбники сьогодні, 1 травня, по обіді обстріляли з РСЗВ «Ураган» місто Гірник на Донеччині.


.

В результаті двоє людей загинули, ще шістьох поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наразі відомо, що загинула 57-річна жінка і 64-річний чоловік. Пораненим надається вся необхідна медична допомога, — зазначив він. — Остаточна інформація щодо кількості постраждалих та обсягів руйнувань буде встановлена згодом.

Наслідки російського обстрілу Гірника, фото: Донецька ОВА

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров