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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Гірника, фото: Донецька ОВА

Рашисти обстріляли «Ураганами» місто Гірник на Донеччині — двоє загиблих (ФОТО)

1 тра 2024, 16:57
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Російські загарбники сьогодні, 1 травня, по обіді обстріляли з РСЗВ «Ураган» місто Гірник на Донеччині.


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В результаті двоє людей загинули, ще шістьох поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наразі відомо, що загинула 57-річна жінка і 64-річний чоловік. Пораненим надається вся необхідна медична допомога, — зазначив він. — Остаточна інформація щодо кількості постраждалих та обсягів руйнувань буде встановлена згодом.

Наслідки російського обстрілу Гірника, фото: Донецька ОВА

Джерело: Ракурс


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