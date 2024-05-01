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Наслідки російського обстрілу Гірника, фото: Донецька ОВА
Рашисти обстріляли «Ураганами» місто Гірник на Донеччині — двоє загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n194906-rashysty-obstrilyaly-uraganamy-misto-girnyk-na-donechchyni-dvoie-zagyblyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 1 травня, по обіді обстріляли з РСЗВ «Ураган» місто Гірник на Донеччині.
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В результаті двоє людей загинули, ще шістьох поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Наразі відомо, що загинула 57-річна жінка і 64-річний чоловік. Пораненим надається вся необхідна медична допомога, — зазначив він. — Остаточна інформація щодо кількості постраждалих та обсягів руйнувань буде встановлена згодом.