Дмитрий Табачник, фото: «Детектор Медиа»

https://racurs.ua/n194909-imuschestvo-eks-ministra-tabachnika-pereshlo-v-upravlenie-gosudarstva-detali.html

Ракурс

Майно проросійського екс-міністра освіти України Дмитра Табачника надійшло в управління Фонду держмайна.

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Про це сьогодні, 1 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Фонду Віталій Коваль.

Йдеться про:

кошти у розмірі майже 144 тис. дол.;

п’ять земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 кв. м в селищі Козин Обухівського району Київської області;

половину квартири в Києві на вулиці Ярославів Вал:

право на компенсацію грошових активів у розмірі понад 40 млн грн;

право кредиторської вимоги на суму понад 191 тис. грн.

Крім того, рішенням Вищого антикорупційного суду, до ФДМУ передане майно Ростислава Швеця — колишнього проросійського священнослужителя. Це квартира в Сімферополі та 4 автівки: два Мерседеси, Тойота і Нісан, — додав Коваль.

Коваль зауважив, що всі кошти від реалізації Фондом держмайна санкційних активів спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Табачник обіймав посаду голови Адміністрації Президента України у 1994−1996 роках. Був віцепрем'єр-міністром у двох урядах Віктора Януковича (у 2002−2003 та 2006−2007 роках). З 2010-го до 2014 року обіймав посаду міністра освіти і науки в уряді Миколи Азарова. 23 лютого 2014 року постановою Верховної Ради був звільнений від виконання обов’язків міністра освіти.

З 2014 року переховувався від українського правосуддя в тимчасово окупованому Криму. Влітку 2015 року був оголошений у всеукраїнський розшук.

У 2022 році СБУ висунула Табачнику підозру в державній зраді. На початку 2023 року стало відомо, що СБУ арештувала майно Табачника.

У лютому 2023 року Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства низки держслужбовців часів президенства Януковича, серед них і Табачника.