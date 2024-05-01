Вспышку болида наблюдали в нескольких областях Украины, фото: Владимир Кажанов

https://racurs.ua/n194911-v-pyati-oblastyah-ukrainy-nochu-v-nebe-zametili-yarkuu-vspyshku-bolida-video.html

Ракурс

В Україні в ніч на сьогодні, 1 травня, у небі можна було побачити яскравий спалах боліда.

.

Подія сталася близько 01.15. Про це на своїй Фейсбук-сторінці розповів астроном Харківського планетарію Володимир Кажанов.

Явище було помічено у Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, — зазначив він. — Політ цього «суперболіда» супроводжувався спалахами та можна було помітити різницю колір його сліду. Яскравість була така, що об'єкти на землі відкидали тіні.

Зазначається, що причиною цього явища є входження в атмосферу Землі значного за розмірами метеорита (невеликого астероїда).

За першими оцінками його розмір може бути від 0,5 до кількох метрів. Існує велика імовірність випадіння метеоритів (рештків, уламків цього космічного тіла) на поверхню землі, — зазначив Кажанов.

Усіх, хто став свідками цього явища і пам’ятає деталі, астроном закликає залишити звіт на сайті Міжнародної метеорної організації за посиланням.

Це допоможе точно дізнатись траєкторію руху метеорного тіла, — додав він.