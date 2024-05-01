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В Киевской области обнаружили обломки «Шахеда», фото: Национальная полиция

Обломки «Шахеда» нашли в поле на Киевщине (ФОТО)

1 мая 2024, 21:34
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На Київщині виявили уламки ворожого дрона-камікадзе типу «Шахед».


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Про це сьогодні, 1 травня, повідомляє прес-служба Поліції Київської області.

До поліції надійшло повідомлення від громадянина про виявлення уламків «Шахеда». Частина ворожого об'єкта впала у полі на території одного із районів Київської області, — вказано в повідомленні. — На місці події працювали поліцейські та спеціалісти вибухотехніки. На щастя, потерпілих або пошкоджень інфраструктури немає.

У поліції наголошують, що в разі виявлення небезпечних предметів слід:

  • відійти на безпечну відстань;
  • повідомити на спецлінію 102.

На Київщині виявили уламки «Шахеда», фото: Національна поліція

Источник: Ракурс


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