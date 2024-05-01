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В Киевской области обнаружили обломки «Шахеда», фото: Национальная полиция
Обломки «Шахеда» нашли в поле на Киевщине (ФОТО)https://racurs.ua/n194915-oblomki-shaheda-nashli-v-pole-na-kievschine-foto.htmlРакурс
На Київщині виявили уламки ворожого дрона-камікадзе типу «Шахед».
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Про це сьогодні, 1 травня, повідомляє прес-служба Поліції Київської області.
До поліції надійшло повідомлення від громадянина про виявлення уламків «Шахеда». Частина ворожого об'єкта впала у полі на території одного із районів Київської області, — вказано в повідомленні. — На місці події працювали поліцейські та спеціалісти вибухотехніки. На щастя, потерпілих або пошкоджень інфраструктури немає.
У поліції наголошують, що в разі виявлення небезпечних предметів слід:
- відійти на безпечну відстань;
- повідомити на спецлінію 102.