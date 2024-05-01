На Київщині виявили уламки «Шахеда», фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n194915-ulamky-shaheda-znayshly-u-poli-na-kyyivschyni-foto.html

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На Київщині виявили уламки ворожого дрона-камікадзе типу «Шахед».

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Про це сьогодні, 1 травня, повідомляє прес-служба Поліції Київської області.

До поліції надійшло повідомлення від громадянина про виявлення уламків «Шахеда». Частина ворожого об'єкта впала у полі на території одного із районів Київської області, — вказано в повідомленні. — На місці події працювали поліцейські та спеціалісти вибухотехніки. На щастя, потерпілих або пошкоджень інфраструктури немає.

У поліції наголошують, що в разі виявлення небезпечних предметів слід: