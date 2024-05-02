Взрывы гремели в шести областях россии из-за атаки дронов. Фото:

https://racurs.ua/n194920-drony-atakovali-rossiu-vzryvy-gremeli-v-shesti-oblastyah.html

Ракурс

Вибухи в російській федерації прогриміли у ніч проти 2 травня.

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Гучно було у декількох регіонах через атаку БпЛА. Зокрема, в Орловській області під час відбиття атаки були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури на території Глазунівського та Свердловського районів. Частково зникло світло у низці населених пунктів. Про це заявив губернатор Орловської області Андрій Кличков.

У Курській області через удар безпілотника у селищі Понирі були пошкоджені лінії електропередачі, і населений пункт лишився без світла.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що в регіоні також «збивали» дрони. Два БпЛА нібито були знешкоджені у районі Новошахтинська та Каменська-Шахтинського.

Гучно було й у Краснодарському краї. Місцеві мешканці писали в соцмережах про три вибухи за 3 км від селища Нефтекачка, в якому розташований «Афіпський нафтопереробний завод».

Російське Міноборони вже хвалькувато відзвітувало про «знищення та перехоплення» 12 дронів. П’ять БпЛА нібито збили у Брянській області, три у Краснодарському краї, два у Ростовській області та по одному в Бєлгородській та Курській областях.

Нагадаємо, 1 травня дрони атакували Рязанський НПЗ, який знаходиться у 460 км від кордону з Україною. Він вважається третім за потужністю серед російських НПЗ й понад 17 млн т нафти на рік.