В Тбилиси госпитализировали восемь демонстрантов после столкновений. Фото:

https://racurs.ua/n194921-protesty-v-gruzii-v-tbilisi-gospitalizirovali-vosem-demonstrantov-foto.html

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Протести в Грузії проти закону про «іноагентів» продовжуються — у ніч із 1 на 2 травня після сутичок із силовиками госпіталізували вісьмох демонстрантів.

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У постраждалих медики діагностували різноманітні травми — поранення в ділянці обличчя, голови, кінцівок, а також інтоксикацію і утруднене дихання. Одного мітингувальника з лікарні вже виписали, а семеро постраждалих досі перебувають у медзакладах. Про це заявили в Міністерстві охорони здоров’я Грузії, повідомило «Ехо Кавказу».

Зазначається, що минулої ночі грузинські силовики застосовували проти демонстрантів сльозогінний газ і водомети. В грузинському МВС заявили, що змушені були застосовувати спецзасоби, бо мітингувальники нібито поводилися агресивно.

На місці сутичок медичну допомогу отримали десятки цивільних та один поліцейський. Постраждалі найчастіше скаржилися на головний біль та печіння в очах.

⭕️ Многотысячный митинг против закона об «иноагентах» у здания парламента Грузии. Кадры с дрона. pic.twitter.com/jiNSKLkpSl — Эхо Кавказа (@ekhokavkaza) May 1, 2024

Нагадаємо, 30 квітня в парламенті Грузії розпочалося друге читання спірного законопроекту про «іноземний вплив». Загалом він має пройти три читання, датою останнього визначили 17 травня. Опозиція порівнює цей закон із російським і стверджує, що він гальмує шлях Грузії до Євросоюзу. Через цей закон в столиці розпочалися масштабні протести, які супроводжуються сутичками.

Джерело: «Ехо Кавказу»