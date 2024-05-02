Кулеба заявил о повреждении 50% всей энергосистемы. Фото:

https://racurs.ua/n194925-v-ukraine-povrejdeno-50-vsey-energosistemy-strany-kuleba.html

Ракурс

Енергетична система України сильно пошкоджена внаслідок російських дронових та ракетних атак.

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Станом на зараз в Україні пошкоджено 50% усієї енергосистеми. Останнім часом збільшилася кількість атак російських балістичних ракет на українську енергосистему. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у розмові з журналістами видання Foreign Policy.

Ми тримаємося, тому що багато чому навчилися. Ми стійкі. Але, щоб дати зрозуміти вашим читачам, половина нашої енергетичної системи пошкоджена, а ми все ще маємо керувати країною, вести військові дії та збирати підтримку всього світу, — йдеться у повідомленні.

Український дипломат додав, що ухвалення нового пакету допомоги Україні від США підняло моральний дух влади та народу. Однак Кулеба наголосив, що було б краще, щоб Вашингтон відразу надіслав Києву батарею ЗРК Patriot, яка зараз конче необхідна на тлі збільшення російських обстрілів.

Нагадаємо, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв, що починаючи від 24 лютого 2022 року загарбники 180 разів били по українських ТЕС. Масований обстріл, який відбувся 27 квітня, був четвертою великою атакою на енергооб'єкти після аналогічних обстрілів 22, 29 березня і 11 квітня.

Джерело: Foreign Policy