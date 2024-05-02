Два новых сторожевых катера начали службу в украинском флоте. Фото: ВМС ВСУ

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Ракурс

Нові сторожові катери з’явилися на озброєнні Військово-морських сил ЗСУ.

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Прапори українського флоту підняли на сторожових катерах «Ірпінь» та «Рені». Назви катерам Р01 «Roland» і Р02 «Risto», які Україна у 2024 році отримала від Естонії присвоїли на честь міста-героя Ірпінь та міста Рені, порт якого до Естонської Республіки є найближчим. Про це ВМС Збройних сил України 2 травня повідомили у Facebook.

Зазначається, що в сьогоднішній церемонії взяло участь керівництво українського флоту та естонська делегація на чолі з командувачем ВМС Естонії комодором Юрі Саска.

По завершенні церемонії гості мали нагоду, під час переходу морем, ознайомитись з облаштуванням катерів, їх ходовими якостями та побачити наслідки російських ударів по портовій інфраструктурі України.

Командування зазначило, що «Ірпінь» та «Рені» виконуватимуть бойові завдання у тому числі із захисту цивільного судноплавства.

Нагадаємо, у березні уряд Бельгії оголосив про виділення нового пакета військової допомоги для ЗСУ на суму 412 млн євро. Зокрема, Україна отримає три мінні тральщики класу Alkmaar.

Один із тральщиків Narcis (M923) спустили на воду в 1990 році. Цей корабель спеціалізується на виявленні і знешкодженні мін у морі. Він оснащений складними гідролокаційними системами для виявлення мін і використовує різні методи, зокрема дистанційно керовані пристрої, для нейтралізації загроз.