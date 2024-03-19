Мінні тральщики класу Alkmaar отримають ВМС. Фото:

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Бельгія виділить Україні військову допомогу — вартість нового пакета становитиме 412 млн євро.

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Бельгійський уряд дав зелене світло на виділення нового пакета військової допомоги для ЗСУ, куди увійдуть 300 броньованих автомобілів Lynx LMV виробництва IVECO та три мінні тральщики класу Alkmaar. Все це відбудеться у рамках ініціативи BELEUX, яка реалізується Бельгією спільно з Нідерландами. Про це пише Belga News Agency.

Зазначається, що Бельгія забезпечить базове навчання українських моряків на кораблях-міношукачах, а Нідерланди запропонують навчання на робочому місці для українських екіпажів таких кораблів.

За інформацією видання Le Soir, що один із тральщиків — Narcis (M923) спустили на воду в 1990 році. Перед тим, як його передадуть Українським ВМС, то проведуть технічне обслуговування судна.

Цей корабель спеціалізується на виявленні і знешкодженні мін у морі. Він оснащений складними гідролокаційними системами для виявлення мін і використовує різні методи, зокрема дистанційно керовані пристрої, для нейтралізації загроз.

Щодо броньовиків LMV 4×4, то компанія Iveco представила ці машини у 2001 році. Автомобіль розроблявся для проведення розвідки, патрулювання, супроводу тощо. Він особливий високим рівнем прохідності та хорошим захистом броні.

Нагадаємо, 12 березня США оголосили про новий пакет допомоги для України на 300 млн дол. ЗСУ передадуть артилерійські снаряди, боєприпаси для GMLRS та HIMARS, ракети для протиповітряної оборони та інше обладнання. Після цього у Пентагоні заявили, що більше не зможуть надавати Києву озброєнні.

Джерело: Belga News Agency, Le Soir