США надали новий пакет допомоги для України на 300 млн, у ньому є ракети для HIMARS та ППО

https://racurs.ua/ua/n193261-ssha-nadaly-novyy-paket-dopomogy-dlya-ukrayiny-na-300-mln-u-nomu-ie-rakety-dlya-himars-ta-ppo.html

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США оголосили про новий пакет допомоги для України на 300 млн доларів.

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До нього увійшли снаряди, боєприпаси для HIMARS, ракети для ППО та інше.

Білий дім використав залишкові кошти, схвалені Конгресом ще раніше.

До нового пакету увійшли артилерійські снаряди, боєприпаси для GMLRS та HIMARS, ракети для протиповітряної оборони та інше обладнання. Озброєння нададуть зі складів Сполучених Штатів.

У Пентагоні очікують, що воно надійде до ЗСУ в найкоротші терміни. Для фінансування пакета використали залишкові кошти, схвалені Конгресом раніше.

Втім, у Пентагоні підкреслили: грошей на поповнення власних запасів зброї у США поки немає