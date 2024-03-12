США предоставили новый пакет помощи для Украины на 300 млн, в нем есть ракеты для HIMARS и ПВО

https://racurs.ua/n193261-ssha-predostavili-novyy-paket-pomoschi-dlya-ukrainy-na-300-mln-v-nem-est-rakety-dlya-himars-i-pvo.html

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США оголосили про новий пакет допомоги для України на 300 млн доларів.

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До нього увійшли снаряди, боєприпаси для HIMARS, ракети для ППО та інше.

Білий дім використав залишкові кошти, схвалені Конгресом ще раніше.

До нового пакету увійшли артилерійські снаряди, боєприпаси для GMLRS та HIMARS, ракети для протиповітряної оборони та інше обладнання. Озброєння нададуть зі складів Сполучених Штатів.

У Пентагоні очікують, що воно надійде до ЗСУ в найкоротші терміни. Для фінансування пакета використали залишкові кошти, схвалені Конгресом раніше.

Втім, у Пентагоні підкреслили: грошей на поповнення власних запасів зброї у США поки немає