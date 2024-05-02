В Дергачах было два "прилета", один из них - у спортклуба

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Ракурс

Армія рф продовжує обстріли цивільних в Україні.

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2 травня дві людини загинули та дві поранені внаслідок обстрілу з Градів села Мемрик на Донеччині. Серед загиблих — 12-річна дитина. Двоє поранених доставлені до лікарні, повідомили в обласній прокуратурі.

Внаслідок ворожого обстрілу села Новоосинове на Харківщині на території приватного домоволодіння загинув 66-річний чоловік.

Зафіксовані два влучання — у землю на території підприємства та біля спортивного клубу у місті Дергачі біля Харкова.

2 травня близько 16.00 окупанти вдарили попередньо КАБами по місту. В спортивному клубі отримали поранення восьмеро дітей. Семеро дітей віком від 11 до 15 років мають травми середньої тяжкості.

Ще одна дитина отримала гостру реакцію на стрес та легкі тілесні ушкодження. Також травмувався 75-річний чоловік. Від госпіталізації відмовився. У результаті атаки рф по місту Дергачі постраждали дев’ять людей: восьмеро дітей, які на момент удару перебували у спортивному клубі, та 75-річний чоловік (від госпіталізації відмовився).