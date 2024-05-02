Ракурсhttps://racurs.ua/
В 115 бригаде ответили на обвинения в провале обороны Очеретиного
В 115 бригаде ответили на обвинения в провале обороны Очеретиногоhttps://racurs.ua/n194947-v-115-brigade-otvetili-na-obvineniya-v-provale-oborony-ocheretinogo.htmlРакурс
У 115-тій бригаді відповіли на звинувачення щодо прориву рф в Очеретиному на Донеччині.
.
Пресофіцер 115-ої ОМБр Вадим Чорний повідомив, що бригада позицій не покидала, по цих подіях працює комісія і ведеться службове розслідування.
Бійці 115-ої бригади, з якими поспілкувалося «Суспільне», також кажуть, що тримали позиції до останнього, попри нестачу озброєння.
18 квітня екскомандир роти 47-ї бригади Микола Мельник написав у Facebook, що прорив військ рф став можливим, через те, що начебто «певні підрозділи» покинули позиції, зокрема, йшлося про бійців 115-ої бригади.
Роман Погорілий, засновник інтернет ресурсу DeepState, повідомив у телеграм каналі, що 115-а ОМБр є відповідальною за крах оборони в районі населеного пункту Очеретине.
У 115-й ОМБр про бої за Очеретине розповіли так:
Жоден підрозділ бригади позицій не залишав і не тікав. Звинувачення з боку Романа Погорілого є неправдивими. Звинувачення хто винен або не винен встановлює виключно комісія за результатами розслідування.
Як зазначається, 115-а бригада тримала смугу оборони перед населеними пунктами від Очеретине до Керамік.
Ще раз хочемо звернути увагу на те, що 115-а бригада передала смугу відповідальності в районі околиць населених пунктів Очеретине та Керамік іншій бригаді. Тоді ці населені пункти були під контролем ЗСУ. Також стверджуємо, що жоден штатний підрозділ 115-ї бригади ЗСУ позицій не залишав і не тікав, як це подають російські ЗМІ, а героїчно тримав оборону, — зазначили у бригаді.
Військові кажуть, що бійці 115 ОМБр билися з противником, який у 10−15 разів перевершував ЗСУ, а позиції втратила бригада, яка прийшла на заміну 115 бригаді.
«Ракурс» повідомляв, що окупантам вдалося прорватися і закріпитися в селищі Очеретине на Донеччині. Проте та частина населеного пункту, на якій перебуває противник, — під вогневим контролем українських військ.
Українські бійці намагаються вибити окупантів з Очеретиного. У селищі тривають тяжкі бої, проте ситуація перебуває під контролем підрозділів ЗСУ, повідомив речник ОСУВ «Хортиця».