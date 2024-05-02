У 115 бригаді відповіли на звинувачення у провалі оборони Очеретиного

https://racurs.ua/ua/n194947-u-115-brygadi-vidpovily-na-zvynuvachennya-u-provali-oborony-ocheretynogo.html

Ракурс

У 115-тій бригаді відповіли на звинувачення щодо прориву рф в Очеретиному на Донеччині.

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Пресофіцер 115-ої ОМБр Вадим Чорний повідомив, що бригада позицій не покидала, по цих подіях працює комісія і ведеться службове розслідування.

Бійці 115-ої бригади, з якими поспілкувалося «Суспільне», також кажуть, що тримали позиції до останнього, попри нестачу озброєння.

18 квітня екскомандир роти 47-ї бригади Микола Мельник написав у Facebook, що прорив військ рф став можливим, через те, що начебто «певні підрозділи» покинули позиції, зокрема, йшлося про бійців 115-ої бригади.

Роман Погорілий, засновник інтернет ресурсу DeepState, повідомив у телеграм каналі, що 115-а ОМБр є відповідальною за крах оборони в районі населеного пункту Очеретине.

У 115-й ОМБр про бої за Очеретине розповіли так:

Жоден підрозділ бригади позицій не залишав і не тікав. Звинувачення з боку Романа Погорілого є неправдивими. Звинувачення хто винен або не винен встановлює виключно комісія за результатами розслідування.

Як зазначається, 115-а бригада тримала смугу оборони перед населеними пунктами від Очеретине до Керамік.

Ще раз хочемо звернути увагу на те, що 115-а бригада передала смугу відповідальності в районі околиць населених пунктів Очеретине та Керамік іншій бригаді. Тоді ці населені пункти були під контролем ЗСУ. Також стверджуємо, що жоден штатний підрозділ 115-ї бригади ЗСУ позицій не залишав і не тікав, як це подають російські ЗМІ, а героїчно тримав оборону, — зазначили у бригаді.

Військові кажуть, що бійці 115 ОМБр билися з противником, який у 10−15 разів перевершував ЗСУ, а позиції втратила бригада, яка прийшла на заміну 115 бригаді.

«Ракурс» повідомляв, що окупантам вдалося прорватися і закріпитися в селищі Очеретине на Донеччині. Проте та частина населеного пункту, на якій перебуває противник, — під вогневим контролем українських військ.

Українські бійці намагаються вибити окупантів з Очеретиного. У селищі тривають тяжкі бої, проте ситуація перебуває під контролем підрозділів ЗСУ, повідомив речник ОСУВ «Хортиця».