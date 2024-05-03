1300 священников планируют отправить рашисты в Украину для «духовной помощи» оккупантам

Рашисты планируют отправить в Украину более тысячи священников, фото: «Голос Америки»

https://racurs.ua/n194963-1300-svyaschennikov-planiruut-otpravit-rashisty-v-ukrainu-dlya-duhovnoy-pomoschi-okkupantam.html

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Кремлівська церква має намір направити на фронт в Україну близько 1,3 тис. священників «для духовної допомоги російським військовослужбовцям».

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Про це в ефірі російського телебачення розповів митрополит Ставропольський і Невинномиський кирило, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

За словами митрополита, це питання вирішиться найближчим часом, оскільки міноборони рф має дуже тісні зв’язки з російською церквою.

І так воно насправді і є. Адже відомі факти про те, що глава кремлівської церкви патріарх кіріл є агентом кдб по кличці «Михайлов» і має генеральське звання фсб росії. Його попередник алексій ІІ (олексій рідігер) також був агентом кдб під псевдонімом «Дроздов», — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що у війні проти України кремль значною мірою покладається на підконтрольні йому релігійні структури.

Домінуючою тут є саме рпц, яка за часи свого існування створила потужну мережу в Україні й стала ідеальним інструментом для промивки мізків своїх прихожан, — зазначають у ЦГС.

Відомо як ще на початку вторгнення в Україну у 2014 році ця псевдоцерква організовувала багатолюдні хресні ходи аби завадити українським захисникам не пропустити армію окупанта, — додають у ЦНС.

У ЦНС наголошують, що усі злочинні дії окупантів, колаборантів, ворога будуть виявлені й обов’язково покарані відповідно до Кримінального кодексу України. Повідомити інформацію про ворога можна у відповідному анонімному чат-боті.