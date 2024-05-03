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Россияне продолжают обстреливать Харьков, фото: «Детектор медиа»

Рашисты ударили КАБами по Харькову, погибла женщина

3 мая 2024, 14:58
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Російські загарбники сьогодні, 3 травня, вдень завдали авіаударів по Холодногірському району Харкова.


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За попередньою інформацію, удари завдавалися керованими авіабомбами. Про це повідомляє прес-служба Харківської ОВА.

В результаті авіударів:

  • загинула жінка;
  • 78-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес;
  • зруйновані щонайменше два приватні будинки.
  • Ліквідація наслідків триває.

Источник: Ракурс


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