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Ракурс
Росіяни продовжують обстрілювати Харків, фото: «Детектор медіа»

Рашисти вдарили КАБами по Харкову, загинула жінка

3 тра 2024, 14:58
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Російські загарбники сьогодні, 3 травня, вдень завдали авіаударів по Холодногірському району Харкова.


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За попередньою інформацію, удари завдавалися керованими авіабомбами. Про це повідомляє прес-служба Харківської ОВА.

В результаті авіударів:

  • загинула жінка;
  • 78-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес;
  • зруйновані щонайменше два приватні будинки.
  • Ліквідація наслідків триває.

Джерело: Ракурс


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