Рашисти вдарили КАБами по Харкову, загинула жінка

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Російські загарбники сьогодні, 3 травня, вдень завдали авіаударів по Холодногірському району Харкова.
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За попередньою інформацію, удари завдавалися керованими авіабомбами. Про це повідомляє прес-служба Харківської ОВА.
В результаті авіударів:
- загинула жінка;
- 78-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес;
- зруйновані щонайменше два приватні будинки.
- Ліквідація наслідків триває.