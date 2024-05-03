Комплекс SAMP/T, фото: Kevin.B

https://racurs.ua/n194964-italiya-peredast-ukraine-esche-odin-zrk-samp-t-v-novom-pakete-pomoschi-smi.html

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Італія у новому пакеті допомоги передасть Україні ще один зенітний ракетний комплекс SAMP/T.

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Про це повідомляє видання Defense Express з посиланням на La Republica.

Таким чином, цей комплекс стане другим SAMP/T у строю ЗСУ — перший було передано літом 2023 року спільними зусиллями Франції та Італії. Тепер йдеться про постачання лише з Італії.

Зазначається, що виділення нового пакету допомоги має відбутися до засідання G7 в Апулії 13 червня. Він також включатиме артилерію та боєприпаси.

За інформацією La Repubblica, передача SAMP/T стала можливою через те, що Рим вирішив вивести один з цих ЗРК зі Словаччини через відверту проросійську політику уряду Роберта Фіцо, про що стало відомо у березні 2024 року.

SAMP/T був розгорнутий у Словаччині після того, як минулий уряд країни передав Україні ЗРК С-300 та разом із Польщею — МіГ-29. Чинний же уряд прямо грає на руку Кремля та лише «не блокує" комерційні оборонні контракти з Україною приватних виробників.

Україні можуть передати не той самий SAMP/T, але формально йдеться про одну умовно вільну батарею, яка, як раніше було зазначено італійською стороною, «потрібна в іншому місці».

Загалом у Франції станом на 2021 рік було 10 комплексів (fire unit) SAMP/T, а в Італії — шість. Італійські комплекси відрізняються від французьких зменшеним складом — по чотири, а не шість пускових.

Джерело: Defense Express