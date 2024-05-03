рф ударила ракетой по Кропивницкому. Фото:

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Ракурс

Ракетний удар по Кропивницькому було завдано у п’ятницю, 3 травня.

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У Кропивницькому районі ворожа ракета уразила інфраструктурні об'єкти та приватні будинки. Постраждала одна особа. Про це керівник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив у Telegram.

Зазначається, що 72-річний чоловік внаслідок ворожої атаки отримав серйозне поранення. Він госпіталізований. На місці влучання зараз працюють усі відповідні служби.

Обстріляв ворог і Дніпропетровщину. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Facebook, що внаслідок удару по Нікопольщині постраждав 44-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, 3 травня російська армія атакувала Харків бомбою УМПБ Д30-СН. Було пошкоджено 12 житлових будинків, а три оселі були повністю зруйновані. Часткових пошкоджено учбовий заклад, цивільне підприємство, цивільні автомобілі та трамвай.

Загинула 82-річна жінка. Також постраждали ще двоє мирних мешканців — 66-річний та 81-річний чоловіки.