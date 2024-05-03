Главные темы саммита мира в Швейцарии озвучил Зеленский. Фото: ОП

https://racurs.ua/n194980-zelenskiy-nazval-glavnye-temy-sammita-mira-v-shveycarii.html

Ракурс

Україна планує зосередитись на трьох питаннях під час засідання саміту миру в Швейцарії.

.

Будуть порушені питання енергетичної та ядерної безпеки, питання вільного судноплавства та обміну. Зокрема, говоритимуть по обмін полоненими за формулою «всіх на всіх» та повернення українських дітей, яких окупанти депортували у рф. Про це президент Володимир Зеленський заявив 3 травня під час спілкування з курсантами Нацакадемії ДПСУ імені Богдана Хмельницького.

У разі підтримки цих питань учасниками саміту, то планується визначити відповідальні за позитивні результати по цих напрямках держави.

Якщо всі країни підтримають ці перші три питання, то далі будуть докладні напрацювання та їх вирішення у посередництві з країнами з російською стороною, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що перший саміт миру у Швейцарії відбудеться 15−16 червня у Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн. Це засідання стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України відповідно до статуту ООН і норм міжнародного права.