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«Инаугурация» путина запланирована на 7 мая, фото: «Коммерсантъ»
На ВОТ сделают принудительным просмотр «инаугурации» путина — ЦНСhttps://racurs.ua/n194990-na-vot-sdelaut-prinuditelnym-prosmotr-inauguracii-putina-cns.htmlРакурс
Мешканців тимчасово окупованих територій зобов’яжуть переглянути заплановану на 7 травня чергову «інавгурацію» російського диктатора володимира путіна.
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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Терористи з кремля беруть з північної кореї не лише снаряди, а й передовий досвід культу особистості, — наголошують у ЦНС. — 7 травня у москві влаштують циркову виставу під назвою «інавгурація президента рф», перегляд якої буде обовʼязковим для мешканців тимчасово окупованих територій.
Зазначається, що у школах, комунальних підприємствах та площах населених пунктів планують встановити екрани з трансляцією цього дійства.
Перегляд чергових не звʼязаних рефлексій міжнародного злочинця стане обовʼязковим для учнів, бюджетників й інших верств населення, — зазначають у ЦНС.