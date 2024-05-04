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Ракурс
«Інавгурація» путіна запланована на 7 травня, фото: «Коммерсантъ»

На ТОТ зроблять примусовим перегляд «інавгурації» путіна — ЦНС

4 тра 2024, 12:39
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Мешканців тимчасово окупованих територій зобов’яжуть переглянути заплановану на 7 травня чергову «інавгурацію» російського диктатора володимира путіна.


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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Терористи з кремля беруть з північної кореї не лише снаряди, а й передовий досвід культу особистості, — наголошують у ЦНС. — 7 травня у москві влаштують циркову виставу під назвою «інавгурація президента рф», перегляд якої буде обовʼязковим для мешканців тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що у школах, комунальних підприємствах та площах населених пунктів планують встановити екрани з трансляцією цього дійства.

Перегляд чергових не звʼязаних рефлексій міжнародного злочинця стане обовʼязковим для учнів, бюджетників й інших верств населення, — зазначають у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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