рф ударила по гражданской инфраструктуре Харькова, есть пострадавшие

рф ударила по гражданской инфраструктуре Харькова. Фото:

https://racurs.ua/n195001-rf-udarila-po-grajdanskoy-infrastrukture-harkova-est-postradavshie.html

Ракурс

Російські окупанти 4 травня завдають потужних ударів по Харкову.

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Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру місто. Попередньо відомо, що постраждали п’ятеро осіб. Деталі встановлюються. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Міський голова Харкова Ігор Терехов додав, що внаслідок прильоту сильна пожежа виникла на виробничому підприємстві Індустріального району.

В ОВА також повідомили, що російська армія близько 14.00 обстріляла з артилерії село Одноробівка. Там пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки, один приватний будинок та мережі. На щастя, ніхто не постраждав.

А о 15.15 загарбники завдали скинули керовані авіаційні бомби на село Черкаські Тишки Харківського району. Було влучання у приватний будинок. Постраждала 74-річна жінка, яку доправили до лікарні.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч на 4 травня атакували Харків дронами-камікадзе типу «Шахед». Були зафіксовані прильоти по цивільній інфраструктурі Основʼянського району міста, виникли три пожежі за різними адресами. Попередньо відомо про чотирьох осіб, серед них одна дитина.