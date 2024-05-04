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Ракурс
рф обстреляла гражданскую инфраструктуру в Одесском районе. Фото: Нацполиция

Три человека пострадали в результате ракетного удара рф по Одесской области

4 мая 2024, 18:18
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Одеська область у суботу, 4 травня, була обстріляла російськими ракетами.


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Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі в Одеському районі, зафіксовано пошкодження. Поранення дістали троє осіб. Двох жінок довелося госпіталізувати, а чоловіку надали медичну допомогу на місці. Про це керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

У Національній поліції поінформували, що було завдано удару двома ракетами. Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки та збирають докази воєнного злочину рф.

рф обстріляла цивільну інфраструктуру в Одеському районі. Фото: Нацполіція

рф обстріляла цивільну інфраструктуру в Одеському районі. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 4 травня армія російської федерації атакувала цивільну інфраструктуру Харкова. Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро осіб. А на виробничому підприємстві Індустріального району почалася сильна пожежа.

Источник: Ракурс


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